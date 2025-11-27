Иванов считает, что тхэквондист Храмцов не планирует возобновлять карьеру

Ранее олимпийский чемпион взял паузу в карьере

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Ранее Иванов сообщал ТАСС, что Храмцов взял небольшую паузу в карьере

"Думаю, что он уже не вернется [к соревнованиям]. Он заканчивает свою спортивную карьеру, - сказал Иванов. - Контакт есть, мы взаимодействуем, но возвращаться он не планирует. В тренерский штаб? У него другие планы".

Храмцову 27 лет. Он является олимпийским чемпионом 2021 года, а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.