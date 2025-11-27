Карпин рассказал, что Симонян советовал ему беречь нервы

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян советовал главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину беречь нервы. Об этом Карпин рассказал "Спорт-Экспрессу".

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"Буквально на днях виделись, дверь его кабинета часто была открыта - Никита Павлович всегда там работал, - сказал Карпин. - Заходил к нему поздороваться, какими-то фразами обменяться по поводу матчей. По игрокам он мне не давал советов, самый главный его совет: "Береги себя и нервы". Получается ли? Не всегда".