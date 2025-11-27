Чемпион мира по самбо Кашурников тренируется с Федором Емельяненко

Член команды Емельяненко Вадим Немков отметил амбициозность спортсмена

Редакция сайта ТАСС

Михаил Кашурников © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по самбо Михаил Кашурников тренируется с командой Федора Емельяненко. Об этом ТАСС сообщил бывший чемпион Bellator Вадим Немков.

"Пока еще Мишу никуда не подписываем, это первые сборы, - сказал Немков. - Он трехкратный чемпион мира по боевому самбо. Мы пригласили его на сборы, чтобы с нами поработал. У меня высокий соперник, поэтому позвали Мишу. У него много амбиций, хочет тренироваться, пахать. Ему еще есть над чем работать".

Кашурникову 27 лет. Он также является чемпионом Европы по самбо в категории свыше 98 кг.