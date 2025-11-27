Карпин ощущает недосказанность после ухода из "Динамо"

Тренер решил сосредоточиться на работе в сборной России

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин испытывает ощущение недосказанности после ухода из московского "Динамо". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо", поскольку решил сосредоточиться на сборной. На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.

"Осталось ли ощущение недосказанности? Сто процентов. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть и останется, возможно, уже навсегда, - сказал Карпин. - Сильные переживания были, когда принимал решение. Взялся и не довершил начатое до конца".