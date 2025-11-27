Карпин рассказал, как принял решение об уходе из "Динамо"

Специалист задумался об уходе из клуба перед ноябрьским сбором национальной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Мысли об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" появились у Валерия Карпина после поражения в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона" (1:2). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо". На тот момент команда занимала 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.

"Как обычно подобные решения приходят: сидишь или лежишь, думаешь, с кем-то общаешься, и этот процесс идет, - сказал Карпин. - Мысль возникла после матча с "Акроном" перед ноябрьскими играми сборной. Но нужно было сконцентрироваться на национальной команде, поэтому я не задумывался об этом в период сбора и вернулся к вопросу уже после матча против сборной Чили (15 ноября сборная России проиграла чилийцам со счетом 0:2 - прим. ТАСС)".