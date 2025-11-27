Хоккеисту сборной Индонезии Молчанову Свечников импонирует больше Овечкина

В России Савелий Молчанов болеет за магнитогорский "Металлург"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной Индонезии Савелий Молчанов из российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выделяет форварда "Каролины" Андрея Свечникова. Об этом он рассказал ТАСС.

Молчанов три года назад перебрался из Сочи в Джакарту. Летом 2025 года парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную. Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин присоединились к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.

"В России я играл за "Сочи", выступал за детские команды, на взрослом уровне поиграть не удалось, - рассказал Молчанов. - В 17 лет переехал в Индонезию. В России на место в сборной я точно не претендовал, а здесь дали шанс играть за национальную команду. Я обдумал и решил воспользоваться такой возможностью. Здесь я уже третий год, уже удалось чуть-чуть выучить индонезийский, процесс идет. В команде общаемся на английском".

"Конечно, я слежу, как Александр Овечкин бьет в НХЛ один рекорд за другим. Но как такового кумира в хоккее у меня нет, я просто смотрю на их игру и стараюсь у каждого что-то взять лучшее по чуть-чуть. В России болею за магнитогорский "Металлург", потому что в этом городе я родился, в НХЛ мне сейчас больше всех нравится "Каролина", мне Андрей Свечников импонирует", - признался собеседник ТАСС.

Молчанов считает, что за последние три года уровень хоккея в Индонезии значительно вырос. "Ребята становятся конкурентоспособнее, да и нам стало интереснее с ними играть. Когда я приехал, уровень был намного слабее, сейчас ребята подтягиваются, видно, что совместная работа пошла им на пользу", - рассказал хоккеист.

Все хоккейные матчи в Джакарте проходят на катке, который расположен в торговом центре Bintaro Exchange Mall, который находится на большом удалении от центра города. "Болельщиков здесь немного приходит на наши матчи, хотя им здесь и размещаться особо негде. В основном за нашими играми следят родители местных игроков и их друзья. Хотя продавцы этого торгового центра тоже приходят смотреть наши матчи, да и на тренировках мы их видим постоянно", - заключил Молчанов.