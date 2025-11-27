Карпин назвал ошибкой совмещение постов в "Динамо" и сборной России

17 ноября специалист покинул пост главного тренера московского "Динамо"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Степан Ноздрев/ ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключает, что допустил ошибку, приняв решение совмещать посты в национальной команде и московском "Динамо". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского "Динамо". Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

"Переоценил ли силы, возглавив "Динамо"? Возможно, да. На данный момент вопрос совмещения закрыт, но сейчас я скажу "да" или "нет", а потом что-то изменится, - сказал Карпин. - Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из "Ростова", что никогда в жизни не буду совмещать, а в итоге решил совместить".

"Ошибка ли это? Возможно, все люди ошибаются, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Честно говорю - думал, что будет проще, исходя из опыта в "Ростове", - добавил он.

Карпину 56 лет, с 2017 года он работал в "Ростове". В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в "Ростове", решив совмещать посты. Ранее Карпин тренировал армавирское "Торпедо", московский "Спартак" и испанскую "Мальорку".