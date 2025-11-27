Бывший тренер "Нефтехимика" возглавит фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ

Контракт с Олегом Леонтьевым будет рассчитан до конца сезона

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олег Леонтьев станет главным тренером "Звезды", которая является фарм-клубом ЦСКА во Всероссийской хоккейной лиге. Об этом он рассказал ТАСС.

"Договорился о контракте со "Звездой". Соглашение рассчитано до конца сезона", - сказал Леонтьев.

Ранее стало известно, что "Звезду" покинул Ринат Хасанов, который был главным тренером команды с 2023 года.

В прошлом сезоне команда из системы ЦСКА проиграла чемпиону лиги "Торпедо-Горькому" в первом раунде плей-офф. В нынешнем чемпионате "Звезда" занимает 23-е место.

Леонтьеву 55 лет, с 2021 по 2025 год он возглавлял в нижнекамский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Нефтехимик", который под руководством специалиста в 2022 и 2023 годах выходил в плей-офф.