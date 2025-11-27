Свищев: примеру вернувшей флаг россиянам IJF могут последовать и другие

Дзюдоисты РФ смогут выступать на международных турнирах под флагом страны

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Возвращение флага и гимна российским дзюдоистам может стать примером для других федераций. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном страны на международных соревнованиях.

"Это хорошее решение, - сказал Свищев. - И не только для дзюдоистов, но и для всех остальных спортсменов. Ведь пример дзюдоистов может быть правильно интегрирован и другими федерациями. Мы видим, что по некоторым видам спорта есть определенная разморозка. Будем следить за ситуацией и расчитывать на здравомыслие в других федерациях, которые могут пойти в правильном направлении вслед за дзюдоистами".