Дюков считает, что вклад Симоняна в развитие футбола никогда не будет забыт

Церемония прощания проходит на "Лукойл-Арене"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вклад олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна в развитие отечественного футбола будут помнить всегда. Такое мнение на церемонии прощания высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"Уход из жизни Никиты Павловича - огромная утрата для всех нас, родных и близких, футбольной общественности, - сказал Дюков. - Сегодня мы провожаем человека, которого безгранично любили и уважали. Он это заслужил благодаря своему фантастическому таланту, трудолюбию, исключительным качествам, доброте, честности, прямоте. Всегда был готов прийти на помощь. Никита Павлович прожил яркую жизнь, при жизни был легендой, в наших сердцах останется как великий игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить тот вклад, которой он внес в развитие отечественного футбола".

"Судьба Никиты Павловича неразрывно была связана с историей нашей страны, - продолжил глава РФС. - Он был со страной в минуты радости и горечи. Мы все знаем его игровые качества. Но, прежде всего, мы помним его как командного игрока. Он всегда бился за коллектив и ту команду, в которой трудился, за страну. Светлая память".

О Симоняне

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов).

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.