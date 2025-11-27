Соловейчик назвал мужественным решение IJF об отмене санкций

Глава Федерации дзюдо России поблагодарил Международную федерацию дзюдо за важное решение

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международная федерация дзюдо (IJF) приняла мужественное и справедливое решение, вернув российским спортсменам право соревноваться под флагом страны. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

"Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение, - сказал Соловейчик. - Мы рады, что именно международное дзюдо стало первым из олимпийских видов спорта, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям, умению взаимодействовать и действовать во имя общего блага".

Глава Федерации дзюдо России отметил, что решение IJF свидетельствует о реальном продвижении идеи об укреплении мира через спорт. "Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость, - продолжил Соловейчик. - Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами. Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле - это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF".

"Мы гордимся тем, что являемся частью этой международной спортивной семьи, которая поддержала решение. И ждем, что национальные федерации и страны также его поддержат. А те, кто забыл, вспомнят, ради каких целей существует спорт, помимо воспитания силы", - заключил собеседник агентства.