На ЧМ по бодибилдингу выступят 40 российских спортсменов

Турнир пройдет 28-30 ноября в Саудовской Аравии

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский © Альберт Стародубцев/ ТАСС

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 27 ноября. /ТАСС/. Сорок российских спортсменов выступят на чемпионате мира по бодибилдингу, перед сборной будет стоять задача занять первое место в командном зачете. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 28 по 30 ноября в Эль-Хубаре.

"В чемпионате мира примут участие 40 российских спортсменов со многих регионов нашей большой страны, - рассказал Вишневский. - В команду отбирали лучших, в состав включили и тех, кто ранее побеждал на чемпионатах России и мира. Главным критерием были результаты на последних чемпионате и кубке страны, в Саудовскую Аравию приехали те, кто побеждал или завоевывал призовые места на этих соревнованиях".

"Задачи перед мужской сборной России стоят максимальные, в командном зачете мы давно не становились первыми. На прошлогоднем чемпионате мира россияне заняли второе место, пропустив вперед хозяев, команду Ирана. Мы уступили из-за малого количества участников, не удалось набрать нужную сумму баллов. Хотя, говорят, в этом году Саудовская Аравия заявит 100 человек, конкуренцию могут также составить китайцы, представители ОАЭ", - продолжил собеседник ТАСС.

На ЧМ-2024 сборная России завоевала 20 медалей, 9 из которых золотые. Российская команда тогда впервые после трехлетнего перерыва приняла участие в главном турнире Международной федерации бодибилдинга (IFBB). Решение вернуться на мировую арену Федерация бодибилдинга России приняла после того, как IFBB официально разрешила государственную символику и гимн на всех своих соревнованиях.