На церемонии прощания с Симоняном исполнили песню "My Way"
Редакция сайта ТАСС
10:22
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с лучшим бомбардиром московского "Спартака" и олимпийском чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном завершилась песней Фрэнка Синатры "My Way", передает корреспондент ТАСС с места событий.
Церемония прошла на "Лукойл-Арене", ее посетили в том числе президент Российского футбольного союза Александр Дюков, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, зачитавший телеграмму президента России Владимира Путина со словами соболезнования, а также футболисты, тренеры и руководители клубов.
Российский футбольный союз исполнил желание Симоняна: саксофонист исполнил "My Way" Фрэнка Синатры.
Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.