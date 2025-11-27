На церемонии прощания с Симоняном исполнили песню "My Way"

Ее посетили в том числе президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Михаил Дегтярев

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с лучшим бомбардиром московского "Спартака" и олимпийском чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном завершилась песней Фрэнка Синатры "My Way", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла на "Лукойл-Арене", ее посетили в том числе президент Российского футбольного союза Александр Дюков, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, зачитавший телеграмму президента России Владимира Путина со словами соболезнования, а также футболисты, тренеры и руководители клубов.

Российский футбольный союз исполнил желание Симоняна: саксофонист исполнил "My Way" Фрэнка Синатры.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.