Женская сборная России по футболу уступила команде КНДР в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу команды КНДР

Редакция сайта ТАСС

© Максим Туманов/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 27 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу уступила команде КНДР со счетом 2:5 в товарищеском матче. Встреча прошла в Пхеньяне.

В составе российской сборной голы забили Медея Жаркова и Анна Кожникова. Российские футболистки проведут вторую товарищескую игру с командой КНДР 30 ноября.

В прошлом году россиянки провели две игры со сборной КНДР. Россиянки потерпели поражение (0:3) и сыграли вничью (0:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.