Женская сборная России по футболу уступила команде КНДР в товарищеском матче
Редакция сайта ТАСС
10:40
ПХЕНЬЯН, 27 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу уступила команде КНДР со счетом 2:5 в товарищеском матче. Встреча прошла в Пхеньяне.
В составе российской сборной голы забили Медея Жаркова и Анна Кожникова. Российские футболистки проведут вторую товарищескую игру с командой КНДР 30 ноября.
В прошлом году россиянки провели две игры со сборной КНДР. Россиянки потерпели поражение (0:3) и сыграли вничью (0:0).
Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.