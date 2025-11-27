В Екатеринбурге спортсмены 5 стран выступят на первом турнире лиги RCC Padel

Мероприятие состоится 4-6 декабря на "Падел-Арене РМК"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ведущие спортсмены пяти стран примут участие в международном турнире по паделу, который пройдет на "Падел-Арене РМК" в Екатеринбурге 4-6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Русской медной компании.

"16 лучших пар игроков из Испании, Аргентины, Бразилии, Казахстана и России будут соревноваться в первом премьерном турнире лиги RCC Padel. Зрителей также ждет уникальный турнир суперзвезд "Легенды падела". На нем выступят 8 пар игроков, находящихся в топе мирового рейтинга. Еще более полусотни спортсменов со всей России сыграют в двух рейтинговых турнирах В и С Зимнего кубка на призы RCC Padel. Всего в турнирах примут участие более 100 спортсменов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что призовой фонд турнира лиги составит 8 млн рублей, а турнира суперзвезд "Легенды падела" - 10 млн рублей.

По словам президента Федерации падела Свердловской области Дарьи Ирхи, создание лиги позволит вывести этот вид спорта в России на совершенно новый уровень. "Лига станет той площадкой, на которую мы сможем приглашать мировых звезд. Так россияне смогут сыграть с чемпионами из Аргентины, Испании и других стран, а значит, будут значительно повышать свой уровень игры", - сказала она, отметив, что официальный старт работы лиги запланирован на февраль 2026 года.

Участие в турнире примут победитель чемпионата России - 2025 Дмитрий Мягков, представитель Аргентины 68-я ракетка мира рейтинга Хуан Крус Беллуати, а также 44-я ракетка мира в рейтинге испанец Гонсало Рубио. На турнире суперзвезд "Легенды падела" выступят двукратный чемпион мира, седьмая ракетка в рейтинге A1 Padel Тито Аллеманди, двукратный чемпион мира по паделу Мигель Ламперти, а также чемпионы лиги А1 в 2024 году Толито Агирре и Гонсало Альфонсо (все - Аргентина) и другие.

В сентябре в Екатеринбурге открылась первая в России специализированная арена для падела на 4,5 тыс. зрителей.