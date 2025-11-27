Умерла двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич
14:12
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Причины смерти не разглашаются.
Базаревич становилась чемпионкой мира в составе сборной СССР в 1964 и 1967 годах. Баскетболистка также является пятикратной чемпионкой Европы и серебряным призером Универсиады. Людмила Базаревич - мать двукратного серебряного призера чемпионатов мира и бывшего главного тренера сборной России Сергея Базаревича.