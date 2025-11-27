Пригода и Бурлакова признаны спортсменами года в России

Пловец и велогонщица стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России"

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсмены года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Пригоде 29 лет, в 2025 году он стал двукратным чемпионом мира в комбинированных эстафетах, также в его активе серебряная и три бронзовые награды ЧМ. На чемпионатах мира на короткой воде он завоевал 8 золотых медалей, 4 серебряные и одну бронзовую. Также пловец дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы (2018, 2021) и четырежды выигрывал медали на чемпионате Европы на короткой воде (2017) - две золотые, серебряную и бронзовую.

Бурлаковой 25 лет, спортсменка является чемпионкой мира в гите на 500 метров (2024), в 2025 году она стала чемпионкой Европы в спринте. Также на ее счету две серебряные и бронзовая медаль чемпионатов мира и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Министерство спорта РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году лауреатами Национальной спортивной премии как спортсмены года стали метатель молота Валерий Пронкин и представительница художественной гимнастики Лала Крамаренко.

ТАСС - генеральный информационный партнер Национальной спортивной премии.