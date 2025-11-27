Футболист "Крыльев Советов" Сутормин получил колотую рану перед кубковым матчем

Полузащитник получил повреждение на разминке перед игрой с "Камазом"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Крыльев Советов" Алексей Сутормин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Алексей Сутормин получил колотую рану ноги перед матчем первого этапа 1/4 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу с "Камазом" из Набережных Челнов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

"На разминке Алексей получил колотую рану, было принято решение наложить швы на поврежденную ногу, врачи скорой помощи оказали первую помощь", - сообщили в пресс-службе.

Сутормину 31 год, он выступает за "Крылья Советов" с текущего сезона. Ранее футболист играл за "Ростов", "Сочи", "Волгарь", "Строгино", "Оренбург" и петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России.