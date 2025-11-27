Скончался заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин

В числе его воспитанниц - Надежда Чемезова, Наталья Шалагина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по плаванию Дмитрий Шалагин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

"Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким Дмитрия Петровича", - сказано в сообщении ФВВСР.

Шалагин работал тренером сборной России, старшим тренером сборной Свердловской области. В числе воспитанниц специалиста - чемпионка мира по плаванию на короткой воде (1999) Надежда Чемезова, участница Олимпиады 2004 года Наталья Шалагина, чемпионка Европы 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира (2013), серебряный (2018) и бронзовый (2014) - чемпионата Европы, серебряный призер ЧЕ на короткой воде (2015) и бронзовый - ЧМ на короткой воде (2016) Дарья Устинова, серебряный и бронзовый призер Европейских игр 2015 года Анастасия Кирпичникова.