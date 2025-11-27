Матч РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" будет посвящен Симоняну

Встреча состоится 6 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Игра 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги между столичными "Спартаком" и "Динамо" будет посвящена Никите Симоняну. Об этом сообщила пресс-служба "Спартака".

Матч пройдет 6 декабря на "Лукойл-Арене". Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

"Это будет матч во славу легендарного человека, который оставил после себя намного больше, чем трофеи и рекорды: Никита Павлович был и всегда будет примером честности, благородства и любви к "Спартаку" для всех поколений. Мы будем вспоминать и гордиться. Давайте сделаем так, чтобы в такой день трибуны домашнего стадиона были полными и пели в его честь. Будем ждать вас на матче", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).