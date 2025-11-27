МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до участия в Олимпиаде

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

19 сентября МОК сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.

Помимо Петросян и Гуменника, из россиян на Олимпиаду отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Он пока не получил приглашения на Олимпиаду. Пресс-служба МОК отмечает, что список допущенных до Игр нейтральных спортсменов будет обновляться. Приглашение на Олимпиаду также получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

Олимпийские игры пойдут с 6 по 22 февраля в Италии.