"Спартак" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

Хоккеисты "Спартака" © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 7 035 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Орлов (19-я минута) и Адам Ружичка (22, 58). У проигравших отличился Стефан Да Коста (18).

"Спартак" набрал 35 очков после 31 матча и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Автомобилист" с 35 очками в 31 игре располагается на 4-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" примет тольяттинскую "Ладу", "Автомобилист" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью". Встречи пройдут 29 ноября.

В других матчах четверга уфимский "Салават Юлаев" со счетом 7:4 обыграл астанинский "Барыс", московский ЦСКА победил "Ладу" (4:2).