Кармо: все футболисты ЦСКА верят, что Алеррандро выиграет премию Пушкаша

Выступая за бразильскую "Виторию", нападающий забил гол ударом через себя

Редакция сайта ТАСС

Футболисты ЦСКА Алеррандро и Энрике Кармо © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Игроки ЦСКА верят в победу одноклубника бразильского нападающего Алеррандро в премии Международной федерации футбола (ФИФА) Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол. Об этом ТАСС рассказал футболист ЦСКА Энрике Кармо.

Алеррандро забил мяч в ворота "Крузейро" 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую "Виторию". Он отличился ударом через себя.

"Надеюсь, что он сможет победить, - сказал Кармо. - Для него это будет очень приятно и важно. Он много работал и заслуживает признания за такой прекраснейший гол. Мы все болеем за него".

В 1/2 финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России ЦСКА проведет два матча с "Краснодаром". "Хорошая команда, последний матч с ними был очень непростым. Нам нужно хорошо тренироваться, чтобы пройти дальше, - сказал Кармо. - Но сейчас мы полностью сконцентрированы на нашей следующей игре в субботу. Мы будем усердно работать".

"Следующая игра с "Краснодаром" будет очень непростой и важной. Постараемся добыть победу. Следующие два матча в году для нас очень важные, поэтому мы будем работать так усердно, насколько возможно", - добавил он.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России, всего в активе клуба 9 трофеев. "Шансы на победу очень хорошие. Это очень важно для всех нас. Но сначала надо выйти в финал. Сделаем все для этого", - отметил Кармо.