Футболист ЦСКА Алвес оценил шансы клуба на победу в Кубке России

Команда вышла в полуфинал "пути РПЛ", где сыграет с "Краснодаром"

Футболист ЦСКА Матеус Алвес © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА имеют неплохие шансы на победу в Фонбет - Кубке России в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес.

ЦСКА вышел в 1/2 финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России, на этой стадии команда проведет два матча с "Краснодаром".

"У ЦСКА неплохие шансы, чтобы вновь стать чемпионами. Сейчас мы сфокусируемся на следующем матче. Нужно хорошо подготовиться, это будет непростая игра", - сказал Алвес.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России, всего в активе армейцев 9 трофеев. ЦСКА делит по этому показателю первое место вместе с московским "Локомотивом".