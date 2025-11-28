Болельщики "Омонии" вывесили флаг России на матче с киевским "Динамо"

Также они демонстрировали флаг СССР

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Омонии" © AP Photo/ Maria Karadjias

НИКОСИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Болельщики кипрской "Омонии" демонстрировали российский флаг на матче общего этапа Лиги конференций против киевского "Динамо". Кадры с изображением российского триколора приводит портал Tribuna.ua.

Помимо российского триколора, болельщики "Омонии" демонстрировали на трибунах флаг СССР. По информации источника, один из стюардов сделал болельщикам замечание, после чего с трибуны исчез флаг России, но советский флаг остался висеть за воротами киевского "Динамо".

Встреча завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:2. После матча главный тренер киевлян Александр Шовковский был отправлен в отставку.