Вратарь сборной Индонезии по хоккею назвал Николая Хабибулина своим кумиром

Адель Хабибулин играет под номером, под которым выступал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин является кумиром для российского хоккеиста Аделя Хабибуллина, получившего индонезийское гражданство. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"У меня есть кумир, это вратарь Николай Хабибулин, - рассказал голкипер сборной Индонезии. - У меня тоже такая фамилия, но мы не родственники. Я взял и его номер - 35. Он был моим кумиром, самым главным".

Летом 2025 года парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную. Хабибуллин, Савелий Молчанов, а также играющие тренеры Евгений Нурисламов и Артем Безруков присоединились к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.

"Мне 21 год, я начинал в "Ак Барсе", потом был в "Нефтехимике" (Нижнекамск), затем перешел в "Сочи", откуда тоже потом ушел. В России особо ничего не выигрывал, пару лет был первым-вторым вратарем, а в остальных сезонах только вторым или третьим", - рассказал собеседник ТАСС.

"Почему приехал играть в Индонезию? У меня не было особо интересных вариантов в России, и вот однажды мне позвонили и предложили приехать играть в Индонезии, получить паспорт и выступать за сборную этой страны. И это был единственный хороший вариант для меня. Я получил индонезийское гражданство, чтобы играть за сборную Индонезии на чемпионатах мира, Азиатских играх и так далее", - добавил игрок.

В чемпионате Индонезии Хабибуллин защищает ворота клуба Phoenix Tangerang, в минувшем сезоне остановившегося на стадии 1/2 финала. "Первым серьезным турниром для меня будут Игры Юго-Восточной Азии, которые пройдут в декабре в Таиланде. Главная задача - выйти в финал, но мы ставим перед собой задачу занять первое место. У нас дружная команда, в принципе, индонезийцы - добрые люди, поэтому никаких проблем в общении с ними особо не возникает. Я живу здесь третий год, и когда приехал сюда, то не знал даже английского языка, поэтому начал учить сперва его. Что касается индонезийского, то я могу, конечно, что-то сказать на нем, но не всегда. Но со временем я выучу его, думаю", - заключил вратарь.