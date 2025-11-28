Тарасова планирует посетить чемпионат России по фигурному катанию

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря

Татьяна Тарасова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова планирует посетить чемпионат России по фигурному катанию. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я чемпионаты страны не пропускаю, - сказала она. - Если меня не сглазят, то поеду. Жду его с нетерпением, считаю он по уровню сравним с чемпионатом мира".

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге на льду спорткомплекса "Юбилейный" с 18 по 21 декабря.