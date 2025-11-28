Тренер сборной России оценил выступление шахматистов на Кубке мира

Андрей Есипенко занял третье место на турнире

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Кубок мира по шахматам сложился по-разному для российских гроссмейстеров. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной России Александр Рязанцев.

Лучшим среди россиян стал Андрей Есипенко, занявший третье место и получивший право сыграть в турнире претендентов. До пятого круга дошли Даниил Дубов и Алексей Гребнев.

"Турнир для наших шахматистов сложился по-разному. Как я говорил ранее, выход Андрея Есипенко в турнир претендентов является большим успехом, - сказал Рязанцев. - Безусловно, удался дебют Алексея Гребнева, он прошел достаточно далеко по сетке, обыграл в четвертом круге очень сильного французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, Андрею Есипенко удалось его обыграть только на тай-брейке. На Кубке мира дебютировал также Иван Землянский, он выбил сильного американца Рэя Робсона".

"Следующий матч с немцем Маттиасом Блюбаумом явно не удался. Иван действовал очень агрессивно, но не справился с управлением белыми, а черными обыграть Блюмбаума - непростая задача. Думаю, он наберется еще опыта, и на следующем Кубке мира пройдет дальше. У Даниила Дубова были хорошие шансы пройти Шенкланда, он имел решающий перевес в первой партии матча черными, но допустил ошибку и не смог реализовать. На тай-брейке американский шахматист действовал точнее, хотя не являлся фоваритом. Если говорить о других наших шахматистах, то им не удалось показать свой потенциал", - добавил собеседник агентства.