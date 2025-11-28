В Международной федерации бодибилдинга счастливы, что Россия участвует в ЧМ

На турнире выступят 40 россиян

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации бодибилдинга испанец Рафаэль Сантоха очень рад тому, что российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал ТАСС.

Мужской чемпионат мира по бодибилдингу проходит с 28 по 30 ноября в Эль-Хубаре. В соревнованиях примут участие 40 российских спортсменов.

"Мы всегда рады видеть Российскую Федерацию на наших соревнованиях, - рассказал Сантоха. - Наш вид спорта очень популярен в России. Это страна, которая имеет великих атлетов в бодибилдинге и фитнесе. Команда под руководством главы Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского выступает на высоком уровне. Мы очень рады за них и очень счастливы, что они участвуют в чемпионате мира в Саудовской Аравии".

Российские и белорусские спортсмены с лета 2024 года выступают на всех турнирах под эгидой IFBB под флагом и с гимном своих стран.