"Железный человек" Басты стал гимном Федерации тяжелой атлетики России

Музыкант и более 150 спортсменов снялись в клипе на данную композицию

Редакция сайта ТАСС

Василий Вакуленко (Баста) © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новая версия песни "Железный человек" рэпера Василия Вакуленко (Басты) стала гимном Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФТАР, в съемках клипа приняли участие более 150 спортсменов.

"Федерация тяжелой атлетики России совместно с музыкантом и продюсером Василием Вакуленко представили новый музыкальный клип на песню "Железный человек", - рассказали в пресс-службе ФТАР. - Более 150 спортсменов из силовых видов спорта объединились для проведения уникальной массовой тренировки. В кадре можно увидеть спортсменов абсолютно разной подготовки - от детей и любителей до атлетов сборной России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, которые вместе демонстрируют силу, единство и преданность спорту. Вдохновляющее видео подчеркивает важность командной работы и стремления к достижениям, показывая, что каждый, независимо от уровня подготовки, может стать частью большой спортивной семьи".

По словам представителя пресс-службы, в съемках клипа приняли участие глава ФТАР Александр Винокуров, олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, восьмикратный чемпион России Михаил Кокляев, спортсмены сборной России Артем Окулов, Алексей Ловчев, Зулфат Гараев, Егор Климонов, Георгий Купцов, Ольга Тё, Кристина Новицкая, Полина Андреева, Анастасия Романова, Регина Шайдуллина, Мария Груздова и многие другие.

"Мы с Василием давно дружим, он большой фанат спорта, в том числе и силовых видов, - приводит слова Винокурова пресс-служба ФТАР. - Мы много тренируемся вместе, и во время одной из совместных тренировок нам пришла такая идея - чтобы развивать силовые виды спорта, в частности тяжелую атлетику, нам нужно сделать гимн - написать песню и снять клип. Мы собрали множество спортсменов на одной площадке, все вместе тренировались целый день и получили огромное удовольствие от съемочного процесса, который превратился в одну большую тренировку".

"Мы с детства смотрим видео, фильмы, соревнования разных видов спорта, - сказал Вакуленко. - Сила воли и рекорды спортсменов нас вдохновляют. Когда они рассказывают о своих достижениях и показывают своей путь к победам - это всегда честно, увлекательно, интересно. Я рад быть причастным к популяризации спорта во всех возможных проявлениях. Тяжелая атлетика развивается, радует энтузиазм и вовлечение руководства федерации. Музыка и спорт должны идти рука об руку. Я уверен, у каждого спортсмена есть трек, который его воодушевляет. Пусть наш гимн вдохновит профессиональных спортсменов на новые достижения и как можно больше людей на спорт".

Премьера трека состоялась 28 ноября, клип будет доступен на всех площадках и музыкальных сервисах.