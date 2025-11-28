Журналисты НХЛ назвали Малкина претендентом на "Харт трофи"

Фаворитом является Натан Маккиннон

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина одним из претендентов на "Харт трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Малкин, в активе которого в нынешнем сезоне 24 очка (6 шайб + 18 передач), занимает десятое место в списке претендентов, набрав 3 очка по итогам голосования экспертов. Лидирует форвард "Колорадо" Натан Маккиннон (70 очков), вторым идет нападающий "Чикаго" Коннор Бедард (40), третьим - Макклин Селебрини из "Сан-Хосе" (34).

Малкину 39 лет, он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.