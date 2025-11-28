Умар Нурмагомедов проведет поединок с Дейвесоном Фигередо на турнире UFC 324

Бой пройдет 24 января

Редакция сайта ТАСС

Умар Нурмагомедов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов в следующем бою встретится с бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе (штат Невада).

Турнир пройдет 24 января. Главным поединком карда станет бой американца Джастина Гэтжи и британца Пэдди Пимблетта за временный чемпионский пояс в легком весе. Действующий обладатель титула испанец Илия Топурия не сможет провести защиту из-за личных обстоятельств.

Нурмагомедову 29 лет, на его счету 19 побед в MMA и 1 поражение, он является первым номером рейтинга в легчайшем дивизионе. Фигередо 37 лет, в его послужном списке 25 побед и 5 поражений.