Мужской спринт на этапе Кубка России по биатлону перенесли на 29 ноября

© Сергей Бобылев/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Мужской спринт на стартовом этапе Кубка России по биатлонув Ханты-Мансийске перенесли из-за непогоды на 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба "ЮграМегаСпорт".

Изначально гонка была запланирована на 28 ноября на 10:00 мск, затем из-за неблагоприятных погодных условий старт был перенесен на 15:00 мск.

"В связи с погодными условиями мужской спринт переносится на 29 ноября в 09:30 мск. Эстафеты завтра не будет - вместо нее пройдет спринт", - сказано в сообщении.

В настоящее время в Ханты-Мансийске фиксируется мороз до 27 градусов.

Этап в Ханты-Мансийске проходит с 27 по 30 ноября.