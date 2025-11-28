L'Equipe: ПСЖ намерен расстаться с российским вратарем Сафоновым зимой

Клуб не рассчитывает на российского голкипера

Редакция сайта ТАСС

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов © Claudio Villa/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не рассчитывает на российского голкипера Матвея Сафонова и намерен расстаться с игроком зимой. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации издания, клуб зимой также может покинуть защитник Лукас Бералдо. ПСЖ не намерен приобретать новых игроков, если только не появятся "большие возможности".

Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.