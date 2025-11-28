Актер Баринов считает, что "Локомотиву" нельзя отпускать капитана Баринова

Контракт полузащитника истекает в конце сезона

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не должен отпускать капитана и полузащитника команды Дмитрия Баринова. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов.

Соглашение "Локомотива" с Бариновым истекает в конце сезона. В клубе ранее сообщали, что переговоры о продлении контракта идут.

"Не знаю, я спрашивал на матче со "Спартаком" [о будущем Баринова], кто-то молчит, а кто-то говорит, что останется, все нормально, все будет подписано, - сказал Валерий Баринов. - Но он какой-то был грустный в игре со "Спартаком". Это будет большая глупость, если они его упустят. Потому что команде не хватает стариков, "пастухов" нет на поле. Нельзя было Антона Миранчука отпускать. Даже Димки одного мало. Ребята молодые, нужны такие, как "канаты в ринге". Диму нельзя отпускать, не дай бог, это будет большая ошибка".

Дмитрию Баринову 29 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступает с июля 2016 года. Вместе с "Локомотивом" он стал чемпионом России, а также трижды выиграл кубок страны и один раз - суперкубок.