Степанова: федерации осознают бессмысленность отстранения россиян

Ранее Международная федерация дзюдо полностью восстановила в правах российских спортсменов

Вероника Степанова © Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Международные федерации в скором времени осознают, что ничего не достигли после отстранения российских спортсменов. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова.

Ранее Международная федерация дзюдо первой из международных федераций по олимпийским видам спорта полностью восстановила в правах российских атлетов.

"Есть повод для оптимизма. Окончательно "прозрела" первая международная федерация по олимпийскому виду спорта. Да еще какому! Всем известно имя главного дзюдоиста планеты. Скоро придет осознание и ко всем другим международным спортивным федерациям. Если хотят сократить потери - пусть уже сегодня себя спросят: а что поменялось? За что боролись и чего достигли отлучением россиян? Я подскажу ответ: ничего!" - написала Степанова.

Степановой 24 года. Она завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.