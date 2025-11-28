Свищев: фигуристы РФ должны быть готовы к провокациям на Олимпиаде

Ранее МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российским фигуристам нужно быть готовыми к провокациям на Олимпиаде в Италии. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Оба выступают в одиночном катании.

"Мы будем болеть за них и надеяться, что других проверок уже не будет, - сказал Свищев. - Хотя, надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать. Важно сконцентрироваться на выступлении. А истерия будет и дальше, от нее не уйти".

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.