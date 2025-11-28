Шовковский покинул пост главного тренера киевского "Динамо"

Он возглавлял команду с 2023 года

Редакция сайта ТАСС

Александр Шовковский © Christian Bruna/ Getty Images

ТАСС, 28 ноября. Киевский футбольный клуб "Динамо" объявил об уходе Александра Шовковского с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

27 ноября киевское "Динамо" в гостях уступило кипрской "Омонии" со счетом 0:2 в матче групповой стадии Лиги конференций. Украинский клуб идет 27-м в турнирной таблице еврокубка, находясь за пределами плей-офф. В чемпионате страны команда занимает седьмое место, имея в активе 20 очков после 13 матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Костюк, ранее выступавший за российский клуб "Тюмень".

Шовковский возглавлял киевское "Динамо" с 2023 года, выиграв в сезоне-2024/25 чемпионат страны без единого поражения. В качестве футболиста он 14 раз выигрывал чемпионат Украины с киевским "Динамо", 11 раз становился обладателем кубка страны.