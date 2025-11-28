Рожков: допуск дзюдоистов является хорошей динамикой к общему возвращению

27 ноября IJF первой из международных федераций по олимпийским видам спорта вернула россиянам национальную атрибутику

Глава ПКР Павел Рожков © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков считает решение Международной федерации дзюдо (IJF) о возвращении российским дзюдоистам возможности выступать под национальным флагом и с гимном хорошей динамикой к полному возвращению россиян в международный спорт. Такое мнение он высказал ТАСС.

27 ноября IJF первой из международных федераций по олимпийским видам спорта вернула россиянам национальную атрибутику.

"Возвращение российских дзюдоистов на международную спортивную арену с флагом и государственным гимном нашей страны - свидетельство хорошей динамики к полному возвращению России в международное спортивное сообщество, - сказал Рожков. - Этот прогресс стал результатом эффективной работы Федерации дзюдо России во главе с Сергеем Соловейчиком, который делал все возможное для защиты интересов и прав спортсменов. Думаю, решение IJF, недавнее восстановление прав ПКР и Всероссийской федерации ЛИН - все это звенья одной цепи, которая в скором времени приведет наш спорт к полному возвращению на мировые арены".

"Мы в настоящее время совместно со всероссийскими федерациями продолжаем диалог с более чем 20 международными спортивными организациями, развивающими паралимпийские дисциплины, и намерены добиться полноценного участия российских атлетов в международных соревнованиях по всем дисциплинам", - подчеркнул глава ПКР.