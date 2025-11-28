Международная федерация бодибилдинга будет рада заявке РФ на проведение ЧМ

Президент IFBB Рафаэль Сантоха отметил, что все национальные федерации имеют право выдвинуть свою кандидатуру на проведение международных соревнований

ЭЛЬ-ХУБАР /Саудовская Аравия/, 28 ноября. /ТАСС/. Международная федерация бодибилдинга (IFBB) всегда рада, когда страны изъявляют желание провести у себя чемпионат мира, Россия не является исключением. Такое мнение ТАСС высказал президент IFBB Рафаэль Сантоха.

"Международные соревнования согласовываются через конгресс, после изучения предложений от национальных федераций, - рассказал Сантоха. - Все национальные федерации имеют право проголосовать и выдвинуть свою кандидатуру на проведение международных соревнований".

"Однако мы знаем, что сейчас есть проблемы в проведении соревнований в России, которые не связаны со спортом, но, несмотря на это, мы всегда рады любым предложениям от любых федераций, включая Россию", - ответил собеседник ТАСС на вопрос, может ли РФ сейчас претендовать на проведение чемпионата мира.

Мужской чемпионат мира проходит в Эль-Хубаре с 28 по 30 ноября, женское мировое первенство в середине ноября принимала испанская Санта-Сусанна.