Тарпищев: Андреева и Шнайдер готовы сыграть на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже россиянки завоевали серебряные медали парного турнира

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер готовы выступить на Олимпиаде в 2028 году. Об этом на премии "Серебряная лань" заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Церемония вручения премии проходит в пятницу в Москве.

"Считаю, что Андреева и Шнайдер не третьи, а вторые по рейтингу, - сказал Тарпищев. - Первая пара также представляет одну страну, как и наши девушки. И сейчас мы понимаем, что наша пара готова к Олимпиаде. Они готовы выступать".

Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали парного турнира.