Капитан "Динамо" Фомин рассказал, что был удивлен уходу Карпина

Тренер объявил об уходе из клуба 17 ноября

© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо" стал неожиданностью, он приехал на базу попрощаться. Об этом ТАСС рассказал капитан и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин.

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо". Временно исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

"Я узнал, как и все, когда было объявление. Было неожиданно. Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним, - сказал Фомин. - Очевидно, не получилось у нас всех вместе. Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом".

"Мне кажется, что, когда есть результат, когда есть победы, это дает позитив. Мы мало побеждали. В плане быта сейчас тоже поменялось чуть-чуть, стало полегче. Но я не считаю, что это какой-то критичный момент", - добавил он.

После ухода Карпина тренировку "Динамо" посетили члены консультативного совета клуба во главе с председателем Сергеем Степашиным. Он пообещал, что в случае четырех побед в четырех оставшихся матчах в 2025 году Гусев может остаться на посту. "Динамо" обыграло махачкалинское "Динамо" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0, а также уступило петербургскому "Зениту" (0:1) в ответном четвертьфинале "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, но благодаря победе в первой игре (3:1) прошло дальше.

"Я лично и команда с воодушевлением приняли приезд консультативного совета. Потому что в первую очередь это болельщики "Динамо" с большим стажем, пожелали нам удачи, успехов, показали, что они вместе с нами в этой непростой ситуации. Считаю, что это пошло на пользу, спасибо, что приехали".

"Конечно, мы слышали заявление про Ролана Гусева и его будущее. У нас и так есть амбиции - побеждать. У нас впереди два матча, два финала. Там, как будет, посмотрим", - отметил Фомин.

"Все для победы в кубке"

Фомин оценил ответный матч с "Зенитом" в Кубке России. "Хорошо, что мы прошли. Получился тяжелый матч, пришлось нам потерпеть, проявить характер, мне кажется, что в этом сезоне у нас этого мало было, - отметил он. - Мы проиграли сам матч, но прошли дальше, нужно оставить этот позитив и характер - нас ждут два тяжелых матчах с "Ахматом" и "Спартаком".

"Понятно, что в чемпионате положение тяжелое, но есть кубок, где все зависит от нас, впереди игры со "Спартаком", хорошие матчи. 100 процентов будем делать все, чтобы выиграть кубок", - добавил Фомин.

"Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах. В 1/2 финала "пути РПЛ" бело-голубые проведут две игры с московским "Спартаком". До конца года "Динамо" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" и в гостях встретится со "Спартаком" в РПЛ.