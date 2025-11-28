Бывший футболист ЦСКА Думбия объявил о завершении карьеры

Нападающий трижды выигрывал чемпионат России с московским клубом

Сейду Думбия © Stu Forster/ Getty Images

ТАСС, 28 ноября. Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Сейду Думбия официально завершил спортивную карьеру. Об этом он рассказал "Советскому спорту".

"Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры", - сказал 37-летний Думбия.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году. Также форвард представлял клубы из Кот-д'Ивуара "Атлетик д'Аджаме", "АСЕК Мимозас", "Денгеле", выступал за японские клубы "Касива Рейсол" и "Кткусима Вортис", швейцарские "Янг Бойз", "Сьон" и "Базель", итальянскую "Рому", английский "Ньюкасл", португальский "Спортинг", испанскую "Жирону" и катарский "Хамрун Спартанс".

Вместе с ЦСКА Думбия трижды стал чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и один раз - Суперкубок России, два раза становился лучшим бомбардиром чемпионатов России. В составе сборной Кот-д'Ивуара побеждал на Кубке африканских наций.