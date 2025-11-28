ТАСС: European Gymnastics допустил россиян к турнирам в нейтральном статусе

За допуск российских спортсменов проголосовало большинство делегатов

Редакция сайта ТАСС

© Matthias Hangst/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Допустили россиян в нейтральном статусе до турниров под эгидой European Gymnastics. Большинством голосов (27 за допуск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее российских гимнастов допустили к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на условиях нейтральности. На прошедшем чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Хорватии, по художественной гимнастике - в Болгарии.