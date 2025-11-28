Таов: российские дзюдоисты максимально заряжены на финалы турнира в Абу-Даби

В финалах выступят Аюб Блиев и Мурад Чопанов

Редакция сайта ТАСС

© Вероника Советова/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Российские дзюдоисты Аюб Блиев и Мурад Чопанов максимально настроены на финалы турнира "Большой шлем" в Абу-Даби. Об этом ТАСС рассказал тренер команды, бронзовый призер Олимпийских игр - 2004 Хасанби Таов.

В финальную часть первого дня турнира пробились Блиев в весовой категории до 60 кг и Чопанов в весе до 66 кг. Сабина Гилязова и Наталья Елкина поборются за бронзу в весах до 48 и до 57 кг соответственно.

"Ребята заряжены. Сейчас они отдыхают и, уверен, в финале отдадут все силы, чтобы выиграть свои встречи. Они боролись с этими соперниками, знают их. Сейчас тактику подберем и покажем свою борьбу. И Аюб, и Мурад хорошо заряжены, особенных проблем нет. А выступление под российским флагом добавляет настроения - с гордостью боремся, будем максимально отдавать свои силы", - рассказал Таов.

В четверг Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.