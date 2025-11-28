Белозеров считает допуск гимнастов к европейским турнирам значимым шагом

В пятницу Европейский гимнастический союз допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Допуск российских гимнастов к европейским турнирам является значимым шагом к восстановлению равенства в международном спорте. Такое мнение высказал президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе организации.

"Мы положительно оцениваем позицию, которую заняла European Gymnastics, - она подтверждает приверженность принципам Олимпийской хартии, - сказал Белозеров. - Решение о возвращении российских спортсменов на европейские соревнования является значимым шагом к восстановлению равенства, уважения и объективности в международном спорте. Это дает возможность нашим атлетам по художественной и спортивной гимнастике участвовать в полном составе в соответствии с квалификационными требованиями отбора на Олимпийские игры".