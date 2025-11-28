Свищев назвал хорошим прецедентом допуск российских гимнастов

Ранее Европейский гимнастический союз допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Допуск российских гимнастов до европейских соревнований должен стать хорошим прецедентом. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Европейский гимнастический союз допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

"Это хороший прецедент, - сказал Свищев. - Но допуск на конкретные турниры в конкретную страну зависит от властей этой страны. И мы знаем, что в Европе есть страны, которые попросту не пускают наших спортсменов в пределы своих границ. Поэтому здесь также важно, чтобы Европейский гимнастический союз проводил будущие соревнования в странах, которые готовы предоставить доступ спортсменам из всех стран, включая Россию. Я как организатор спортивных событий хорошо знаю, что в обязанности организаторов входит предоставление равного доступа всех спортсменов к месту проведения".