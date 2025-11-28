Родионенко назвала архиважным допуск российских гимнастов к турнирам в Европе

Старший тренер сборной России отметила, что это открывает дорогу к отбору на Олимпийские игры

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Допуск российских гимнастов до европейских соревнований является важным этапом для участия в отборе на Олимпийские игры. Об этом ТАСС заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее Европейский гимнастический союз допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

"Конечно, мы надеялись, что наши спортсмены получат допуск на европейские старты, но абсолютной уверенности, что это произойдет сегодня, не было, - рассказала Родионенко. - Для нас это архиважно. Теперь нашим спортсменам открыта дорога к отбору на Олимпийские игры, который пройдет на ближайшем чемпионате мира. А участвовать в нем возможно только при выступлении на чемпионате Европы".

Три лучшие команды среди мужчин и женщин по итогам чемпионата мира - 2026 получат путевки на Олимпиаду-2028.