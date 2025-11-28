Ролан Гусев заявил, что ощущает себя в "Динамо" в роли "пожарника"

Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды 17 ноября

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев ощущает себя пожарником в сложившейся в команде ситуации. Об этом Гусев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Гусев принял руководство командой 17 ноября после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".

"Хочется ли попробовать с "Динамо" с чистого листа? Конечно, хотелось бы. Тогда и можно будет оценить работу. Либо ты тренер, либо нет. Я и сам себя не могу оценить. Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?" - сказал Гусев.

"Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах.