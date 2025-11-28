Журова: европейские страны могут противодействовать въезду гимнастов

Европейский гимнастический союз допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе

Светлана Журова © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Европейцы могут противодействовать допуску российских гимнастов в свои страны. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Еще одно правильное и хорошее решение, - сказала Журова. - Мы видим и понимаем, что работа идет. И для наших спортсменов это решение открывает возможность отбираться на Олимпиаду. Но европейские страны, мы знаем, будут пытаться вставлять палки в колеса, продолжать писать протесты и прочее. Но важно продолжать это верное движение".

Три лучшие команды среди мужчин и женщин по итогам чемпионата мира - 2026 получат путевки на Олимпиаду-2028.